07 июня 2022

США отправили послу РФ письмо с призывом осудить действия Путина

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Российский посол получил письмо с предложением осудить действия президента РФ Фото:

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента России Владимира Путина. Дипломат потребовал от госдепартамента США объяснений произошедшего.

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — рассказал Антонов в эфире Первого канала.

Дипмиссия в письменной форме потребовала от госдепартамента объяснений, «что это значит». «Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента в странах Запада участились случаи русофобии. Нарушения прав россиян в странах «коллективного Запада» стали массовыми, заявляли в российском МИДе. Сообщалось, что гражданам РФ отказывают в оказании медицинских услуг, накладывают аресты на их имущество, а также принуждают к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента России Владимира Путина. Дипломат потребовал от госдепартамента США объяснений произошедшего. «В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — рассказал Антонов в эфире Первого канала. Дипмиссия в письменной форме потребовала от госдепартамента объяснений, «что это значит». «Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заключил он. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента в странах Запада участились случаи русофобии. Нарушения прав россиян в странах «коллективного Запада» стали массовыми, заявляли в российском МИДе. Сообщалось, что гражданам РФ отказывают в оказании медицинских услуг, накладывают аресты на их имущество, а также принуждают к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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