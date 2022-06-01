В МИДе заявили о массовых нарушениях прав россиян на Западе. «Русофобия шокирует своей дикостью»

02 июня 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

В МИДе заявили о шокирующей своей дикостью русофобии в странах Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нарушения прав россиян в странах «коллективного Запада» стали массовыми. Гражданам РФ отказывают в оказании медицинских услуг, накладывают аресты на их имущество, а также принуждают к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИДа. «Нарушения прав россиян в государствах „коллективного Запада“ приобрели массовый характер. Среди наиболее распространенных нарушений можно назвать отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей», — сказано в документе. К числу распространенных нарушений также отнесли угрозы, порчу имущества и бытовую дискриминацию: увольнение с работы, выселения из квартир. Отмечается, что доклад является продолжением усилий министерства по привлечению внимания к проблемам, связанным с нарушением прав соотечественников за рубежом. «К сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян», — добавили в дипведомстве. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента в странах Запада участились случаи русофобии: граждане РФ подверглись жесткой травле, в Европе и США началась «отмена России». В частности, в Эстонии отказались принимать на работу русских граждан, аналогичная тенденция наблюдается и в других странах Прибалтики. Власти Латвии запретили празднование 9 мая, а также приступили к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Нарушения прав россиян в странах «коллективного Запада» стали массовыми. Гражданам РФ отказывают в оказании медицинских услуг, накладывают аресты на их имущество, а также принуждают к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИДа. «Нарушения прав россиян в государствах „коллективного Запада“ приобрели массовый характер. Среди наиболее распространенных нарушений можно назвать отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей», — сказано в документе. К числу распространенных нарушений также отнесли угрозы, порчу имущества и бытовую дискриминацию: увольнение с работы, выселения из квартир. Отмечается, что доклад является продолжением усилий министерства по привлечению внимания к проблемам, связанным с нарушением прав соотечественников за рубежом. «К сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян», — добавили в дипведомстве. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента в странах Запада участились случаи русофобии: граждане РФ подверглись жесткой травле, в Европе и США началась «отмена России». В частности, в Эстонии отказались принимать на работу русских граждан, аналогичная тенденция наблюдается и в других странах Прибалтики. Власти Латвии запретили празднование 9 мая, а также приступили к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом.