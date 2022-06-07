07 июня 2022

Безруков раскрыл, почему ищет молодых актеров на Урале. Аудио

© Служба новостей «URA.RU»
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Кастинг во ВГИК с Сергеем Безруковым на Свердловской киностудии. Екатеринбург
Параллельно с гастролями Сергей Безруков организовал прослушивание в Екатеринбурге Фото:

Актер Сергей Безруков проводит прослушивания начинающих актеров в городах, куда приезжает с гастролями. Он делает это для того, чтобы облегчить жизнь студентам. Актер надеется, что Урал богат самородками. Своими мыслями Безруков поделился в интервью URA.RU.

«Некоторым сложно выехать [на пробы в Москву]. Вы же себе представляете, сколько стоит прилететь из Владивостока туда-обратно? По этой же причине приходится вместе с гастролями быстро-быстро организовывать прослушивания, чтобы дать возможность [пройти] ребятам, которые не в состоянии прилететь в Москву. Это я просто облегчаю задачу. Надеюсь, что Урал все-таки богат самородками. Очень хочется найти у вас фактурных ребят и девчонок. Чтобы сердце билось чаще, смотря на них на экранах или на сцене», — рассказал актер.

Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на гастроли, во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).

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Актер Сергей Безруков проводит прослушивания начинающих актеров в городах, куда приезжает с гастролями. Он делает это для того, чтобы облегчить жизнь студентам. Актер надеется, что Урал богат самородками. Своими мыслями Безруков поделился в интервью URA.RU. «Некоторым сложно выехать [на пробы в Москву]. Вы же себе представляете, сколько стоит прилететь из Владивостока туда-обратно? По этой же причине приходится вместе с гастролями быстро-быстро организовывать прослушивания, чтобы дать возможность [пройти] ребятам, которые не в состоянии прилететь в Москву. Это я просто облегчаю задачу. Надеюсь, что Урал все-таки богат самородками. Очень хочется найти у вас фактурных ребят и девчонок. Чтобы сердце билось чаще, смотря на них на экранах или на сцене», — рассказал актер. Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на гастроли, во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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