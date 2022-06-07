Безруков раскрыл, почему ищет молодых актеров на Урале. Аудио

08 июня 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Параллельно с гастролями Сергей Безруков организовал прослушивание в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актер Сергей Безруков проводит прослушивания начинающих актеров в городах, куда приезжает с гастролями. Он делает это для того, чтобы облегчить жизнь студентам. Актер надеется, что Урал богат самородками. Своими мыслями Безруков поделился в интервью URA.RU. «Некоторым сложно выехать [на пробы в Москву]. Вы же себе представляете, сколько стоит прилететь из Владивостока туда-обратно? По этой же причине приходится вместе с гастролями быстро-быстро организовывать прослушивания, чтобы дать возможность [пройти] ребятам, которые не в состоянии прилететь в Москву. Это я просто облегчаю задачу. Надеюсь, что Урал все-таки богат самородками. Очень хочется найти у вас фактурных ребят и девчонок. Чтобы сердце билось чаще, смотря на них на экранах или на сцене», — рассказал актер. Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на гастроли, во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Актер Сергей Безруков проводит прослушивания начинающих актеров в городах, куда приезжает с гастролями. Он делает это для того, чтобы облегчить жизнь студентам. Актер надеется, что Урал богат самородками. Своими мыслями Безруков поделился в интервью URA.RU. «Некоторым сложно выехать [на пробы в Москву]. Вы же себе представляете, сколько стоит прилететь из Владивостока туда-обратно? По этой же причине приходится вместе с гастролями быстро-быстро организовывать прослушивания, чтобы дать возможность [пройти] ребятам, которые не в состоянии прилететь в Москву. Это я просто облегчаю задачу. Надеюсь, что Урал все-таки богат самородками. Очень хочется найти у вас фактурных ребят и девчонок. Чтобы сердце билось чаще, смотря на них на экранах или на сцене», — рассказал актер. Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на гастроли, во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).