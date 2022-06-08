Юрист из Приморья подал в суд на H&M из-за дискриминации

09 июня 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Своим иском юрист хочет создать судебную практику, которой смогли бы воспользоваться другие люди Фото: Размик Закарян © URA.RU Суд Спасского района Приморского края принял к рассмотрению иск к сети магазинов H&M о дискриминации по национальному признаку. Истец, руководитель местной юридической фирмы Дмитрий Качан считает, что торговая сеть ущемляет права покупателей из РФ, закрыв для них продажу одежды на действующем сайте. «Я считаю, что действия магазина H&M, в результате которых закрылись магазины исключительно на территории РФ, подвергают дискриминации всех граждан РФ. Я гражданин РФ, я имею право в действующей организации покупать одежду. Одежда — не предмет роскоши. Одежда — необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях — быть одетым, обутым», — пояснил собеседник ТАСС. Дмитрий Качан сообщил, что согласно статье 426 ГК РФ («Публичный договор»), поставщик не вправе отказать покупателю в покупке товара или в предоставлении услуги. По его словам, если товар лежит на полках и витринах магазинов — это уже является основанием заключения договора купли-продажи для всех граждан. Он считает, что закрытие магазинов исключительно на территории РФ без объективных причин подвергает потребителей дискриминации по национальному признаку. Истец объяснил, что так как товар есть в наличии на сайте интернет-магазина, продавец не вправе отказывать в его продаже, так как данное предложение является публичной офертой. Ранее стало известно, что из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины западные страны объявили новые санкции против России. В рамках таких санкций российские торговые центры начали покидать зарубежные бренды. Так, например, из ТЦ Екатеринбурга ушли магазины текстильных компаний Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). Некоторые магазины заявили, что в скором времени вернутся в Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Суд Спасского района Приморского края принял к рассмотрению иск к сети магазинов H&M о дискриминации по национальному признаку. Истец, руководитель местной юридической фирмы Дмитрий Качан считает, что торговая сеть ущемляет права покупателей из РФ, закрыв для них продажу одежды на действующем сайте. «Я считаю, что действия магазина H&M, в результате которых закрылись магазины исключительно на территории РФ, подвергают дискриминации всех граждан РФ. Я гражданин РФ, я имею право в действующей организации покупать одежду. Одежда — не предмет роскоши. Одежда — необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях — быть одетым, обутым», — пояснил собеседник ТАСС. Дмитрий Качан сообщил, что согласно статье 426 ГК РФ («Публичный договор»), поставщик не вправе отказать покупателю в покупке товара или в предоставлении услуги. По его словам, если товар лежит на полках и витринах магазинов — это уже является основанием заключения договора купли-продажи для всех граждан. Он считает, что закрытие магазинов исключительно на территории РФ без объективных причин подвергает потребителей дискриминации по национальному признаку. Истец объяснил, что так как товар есть в наличии на сайте интернет-магазина, продавец не вправе отказывать в его продаже, так как данное предложение является публичной офертой. Ранее стало известно, что из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины западные страны объявили новые санкции против России. В рамках таких санкций российские торговые центры начали покидать зарубежные бренды. Так, например, из ТЦ Екатеринбурга ушли магазины текстильных компаний Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). Некоторые магазины заявили, что в скором времени вернутся в Россию.