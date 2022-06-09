Свердловский суд отказался арестовывать врача за изнасилование

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура требовала заключить Ивана Собачева под стражу Фото:

Онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев остался на свободе после требования прокуратуры заключить его под стражу по делу об изнасиловании школьницы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга в отношении Ивана Собачева», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Прокуратура требовала заключить Собачева под стражу в СИЗО, однако суд посчитал, что эта мера излишняя.

Вместо этого Собачеву запрещены некоторые действия, полный список которых не сообщается. В Чкаловском райсуде такой мерой пресечения заменили арест.

Иван Собачев вместе с командиром крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамилем Гилязовым обвиняется в изнасиловании школьницы. Их задержали на съемной квартире в Екатеринбурге в ночь на 28 марта. В помещении нашли алкоголь и наркотики. Также фигуранткой в деле проходит Оксана Гортинская. Из трех человек под стражей остался только Гилязов.

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Онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев остался на свободе после требования прокуратуры заключить его под стражу по делу об изнасиловании школьницы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга в отношении Ивана Собачева», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Прокуратура требовала заключить Собачева под стражу в СИЗО, однако суд посчитал, что эта мера излишняя. Вместо этого Собачеву запрещены некоторые действия, полный список которых не сообщается. В Чкаловском райсуде такой мерой пресечения заменили арест. Иван Собачев вместе с командиром крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамилем Гилязовым обвиняется в изнасиловании школьницы. Их задержали на съемной квартире в Екатеринбурге в ночь на 28 марта. В помещении нашли алкоголь и наркотики. Также фигуранткой в деле проходит Оксана Гортинская. Из трех человек под стражей остался только Гилязов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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