Свердловский суд отказался арестовывать врача за изнасилование

Онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев остался на свободе после требования прокуратуры заключить его под стражу по делу об изнасиловании школьницы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга в отношении Ивана Собачева», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Прокуратура требовала заключить Собачева под стражу в СИЗО, однако суд посчитал, что эта мера излишняя.
Вместо этого Собачеву запрещены некоторые действия, полный список которых не сообщается. В Чкаловском райсуде такой мерой пресечения заменили арест.
Иван Собачев вместе с командиром крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамилем Гилязовым обвиняется в изнасиловании школьницы. Их задержали на съемной квартире в Екатеринбурге в ночь на 28 марта. В помещении нашли алкоголь и наркотики. Также фигуранткой в деле проходит Оксана Гортинская. Из трех человек под стражей остался только Гилязов.
Онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев остался на свободе после требования прокуратуры заключить его под стражу по делу об изнасиловании школьницы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга в отношении Ивана Собачева», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Прокуратура требовала заключить Собачева под стражу в СИЗО, однако суд посчитал, что эта мера излишняя. Вместо этого Собачеву запрещены некоторые действия, полный список которых не сообщается. В Чкаловском райсуде такой мерой пресечения заменили арест. Иван Собачев вместе с командиром крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамилем Гилязовым обвиняется в изнасиловании школьницы. Их задержали на съемной квартире в Екатеринбурге в ночь на 28 марта. В помещении нашли алкоголь и наркотики. Также фигуранткой в деле проходит Оксана Гортинская. Из трех человек под стражей остался только Гилязов.