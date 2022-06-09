Свердловский суд отказался арестовывать врача за изнасилование

Прокуратура требовала заключить Ивана Собачева под стражу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев остался на свободе после требования прокуратуры заключить его под стражу по делу об изнасиловании школьницы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга в отношении Ивана Собачева», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Прокуратура требовала заключить Собачева под стражу в СИЗО, однако суд посчитал, что эта мера излишняя.

Вместо этого Собачеву запрещены некоторые действия, полный список которых не сообщается. В Чкаловском райсуде такой мерой пресечения заменили арест.

Иван Собачев вместе с командиром крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамилем Гилязовым обвиняется в изнасиловании школьницы. Их задержали на съемной квартире в Екатеринбурге в ночь на 28 марта. В помещении нашли алкоголь и наркотики. Также фигуранткой в деле проходит Оксана Гортинская. Из трех человек под стражей остался только Гилязов.