Лидер пермских парламентариев потерял очки в престижном рейтинге

Упоминаемость В СМИ Валерия Сухих в мае снизилась Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спикер заксобрания Пермского края Валерий Сухих ухудшил позиции в рейтинге глав законодательных органов субъектов РФ, подготовленных «Медиалогией». По итогам мая Сухих потерял семь позиций и занял 28-ю строку. Информация размещена на сайте «Медиалогии».

«Персона: Сухих Валерий Александрович (Пермский край), 28-е место (-7 позиций); медиаиндекс: 1 687,9», — указано в исследовании. Отмечается, что рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 77 тысяч медиа-источников (ТВ, радио, газеты, интернет-СМИ и проч.).

В пресс-службе законодательного собрания Пермского края движение в рейтинге назвали «вполне закономерным процессом». «Результаты во многом зависят от событийности в регионе в течение месяца, а также от рейтингов самих медиаресурсов. Например, в феврале Валерий Сухих занимал 32-ю строчку, в апреле 21-ю, а в мае 28-ю», — отметили в краевом парламенте.

URA.RU писало, что СМИ стали меньше упоминать и главу Перми Алексея Демкина. Так, в апрельском рейтинге глав городов ПФО, он занял 10 место с упавшим вдвое медиаиндексом.