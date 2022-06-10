Пермячка трижды бросалась с ножом на мужчин, пока один не погиб

Жительница Пермского края пойдет под суд за ранение ножом знакомых Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В городе Краснокамске (Пермский край) 25-летняя жительница менее чем за месяц трижды нападала с ножом на знакомых мужчин. Некоторые из потерпевших получили ранения различной тяжести, один мужчина скончался от ран. Обвинительное заключение по уголовному делу передали в суд, сообщили в краевом следкоме

«Следственным отделом по г. Краснокамск СУ СК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой за преступления против личности 25-летней жительницы города Краснокамск, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 115, п. „з“ ч. 2 ст. 112, ч. 4 ст. 111 УК РФ», — информирует пресс-служба ведомства. Умышленное причинение вреда здоровью было совершено несколько раз с применением ножа.

По версии следствия, 19 февраля текущего года девушка выпивала с 47-летним знакомым в общежитии. Поссорившись с ним, она схватила нож и легко ранила мужчину в ногу. На следующий день эта же компания вместе с еще одним, 39-летним мужчиной, в том же общежитии снова распивала алкоголь. Нетрезвые посиделки с неуравновешенной дамой закончились снова поножовщиной. Девушка ранила обоих собутыльников.

После мартовских праздников девушка поссорилась с бывшим сожителем. Конфликт закончился трагедией: девушка снова схватилась за нож и нанесла мужчине тяжелое ранение. 35-летний пострадавший умер в больнице.

В ходе следствия нападавшая признала свою вину. Дело передано в суд. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщал о поножовщине в пермской Чердыни. Нетрезвый мужчина ножом ударил сожительницу, которая погибла на месте ссоры.

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