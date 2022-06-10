10 июня 2022

Под Челябинском мужчина пугал соседей лживыми листовками

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Дом по улице Карла Маркса 164 в Магнитогорске, где год назад произошел взрыв. Магнитогорск. Челябинская область, лифт, подъезд, карла маркса 164
Молодой человек сообщал, что в почтовых ящиках может таиться опасность Фото:

В поселке Красное поле Сосновского района Челябинской области задержан 19-летний молодой человек, который расклеивал на подъездах объявления. В них сообщалось о якобы существующей угрозе от предметов в почтовых ящиках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Жители одного из многоэтажных домов в п. Красное поле сообщили о молодом человеке, который расклеивал на подъезде объявления. Содержимое листков их удивило и насторожило, в них сообщалось о якобы существующей угрозе — об опасных предметах в почтовых ящиках», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек не смог объяснить причину своего поступка. По данному факту на ранее несудимого челябинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

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В поселке Красное поле Сосновского района Челябинской области задержан 19-летний молодой человек, который расклеивал на подъездах объявления. В них сообщалось о якобы существующей угрозе от предметов в почтовых ящиках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Жители одного из многоэтажных домов в п. Красное поле сообщили о молодом человеке, который расклеивал на подъезде объявления. Содержимое листков их удивило и насторожило, в них сообщалось о якобы существующей угрозе — об опасных предметах в почтовых ящиках», — уточнили в пресс-службе ведомства. Молодой человек не смог объяснить причину своего поступка. По данному факту на ранее несудимого челябинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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