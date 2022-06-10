Под Челябинском мужчина пугал соседей лживыми листовками

Молодой человек сообщал, что в почтовых ящиках может таиться опасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Красное поле Сосновского района Челябинской области задержан 19-летний молодой человек, который расклеивал на подъездах объявления. В них сообщалось о якобы существующей угрозе от предметов в почтовых ящиках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Жители одного из многоэтажных домов в п. Красное поле сообщили о молодом человеке, который расклеивал на подъезде объявления. Содержимое листков их удивило и насторожило, в них сообщалось о якобы существующей угрозе — об опасных предметах в почтовых ящиках», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек не смог объяснить причину своего поступка. По данному факту на ранее несудимого челябинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).