Артисты пожаловались на поборы в екатеринбургском цирке

11 июня 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

С гастролирующих артистов, останавливающихся в гостинице екатеринбургского цирка взымают деньги за дополнительные услуги Фото: Размик Закарян © URA.RU Артистов, выступающих в екатеринбургском цирке, обязали платить деньги за дополнительные услуги при проживании в гостинице. Об этом журналисту URA.RU рассказал читатель. «В мое время никаких денег за уборку и смену белья не брали. За животных пытались брать, но не было юридических оснований», — поделился читатель. Сейчас на проживание с домашними животными появился прейскурант цен. Если вес зверинца меньше 10 кг доплатить придется 50 рублей, если больше 100 рублей в сутки. Артисты цирка гастролируют с программой выступления по разным городам России и останавливаются в государственных гостиницах. По словам читателя, они проживают там по программе «все включено». В гостинице екатеринбургского цирка артистов обязали выплачивать деньги за дополнительные услуги. Смена пастельного белья стоит 400 рублей, уборка в номере от 600 рублей. За подтверждением информации агентство URA.RU отправило официальный запрос в екатеринбургский цирк. Прейскурант цен на дополнительные услуги при проживании в гостинице Фото: читатель URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Артистов, выступающих в екатеринбургском цирке, обязали платить деньги за дополнительные услуги при проживании в гостинице. Об этом журналисту URA.RU рассказал читатель. «В мое время никаких денег за уборку и смену белья не брали. За животных пытались брать, но не было юридических оснований», — поделился читатель. Сейчас на проживание с домашними животными появился прейскурант цен. Если вес зверинца меньше 10 кг доплатить придется 50 рублей, если больше 100 рублей в сутки. Артисты цирка гастролируют с программой выступления по разным городам России и останавливаются в государственных гостиницах. По словам читателя, они проживают там по программе «все включено». В гостинице екатеринбургского цирка артистов обязали выплачивать деньги за дополнительные услуги. Смена пастельного белья стоит 400 рублей, уборка в номере от 600 рублей. За подтверждением информации агентство URA.RU отправило официальный запрос в екатеринбургский цирк.