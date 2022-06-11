Уральские СМИ купились на фейковый аккаунт губернатора. Скрины

12 июня 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

В сети распространили видеопоздравление Евгения Куйвашева за 2020 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В День России сразу несколько уральских СМИ и telegram-каналов опубликовали поздравление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, взятое из его фейкового аккаунта. Некоторые даже возмутились, что глава региона не упомянул спецоперацию. В фейковом telegram-канале Евгения Куйвашева утром появилось поздравление с Днем России. Это видео глава региона выпустил еще в 2020 году. Тем не менее, некоторые медиаресурсы подхватили новость. В частности, ИА «Уральский меридиан», telegram-канал «Иродъ Уральский», а также издание It`s my city (заблокировано Роскомнадзором). Журналисты последнего написали в telegram-канале, что у Владимира Соловьева будет новый повод напасть на Екатеринбург, так как Куйвашев в своем поздравлении не упомянул спецоперацию. В пресс-службе свердловского правительства напомнили, что губернатор не ведет каналов в Telegram. «Ресурсы, которые позиционируются как каналы губернатора Свердловской области, — фейки. Будьте бдительны!» — заявили в пресс-службе. Официальное обращение Куйвашева в честь Дня России появилось на информационном портале Свердловской области. В нем он говорит, что «праздник проникнут гордостью за Россию и несокрушимую силу нашего многонационального народа». «Свердловская область во все времена была, есть и будет опорным краем державы. Сегодня мы особенно остро осознаем свою ответственность за судьбу Родины и готовы отстаивать независимость нашей страны, укреплять экономическую мощь и безопасность России, обеспечивать высокое качество жизни людей», — сказал губернатор. Наряду с ним свердловчан поздравил президент РФ Владимир Путин и его полпред в УрФО Владимир Якушев. День России традиционно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. В городах УрФО и других регионов в этом году пройдут праздничные концерты, фестивали и торжественные церемонии. Скрин: telegram-канал IMC (заблокирован Роскомнадзором) Скрин: telegram-канал ИА «Уральский меридиан» Позднее автор канала сделал репост с опровержением поста и написал: «Говорят в 2020 году [поздравил], впрочем, текст можно и не переписывать» Скрин: telegram-канал IMC «Иродъ Уральский» У губернатора Свердловской области нет канала в Telegram, поздравление опубликовал фейковый аккаунт Скрин: фейковый telegram-канал Евгения Куйвашева

В День России сразу несколько уральских СМИ и telegram-каналов опубликовали поздравление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, взятое из его фейкового аккаунта. Некоторые даже возмутились, что глава региона не упомянул спецоперацию. В фейковом telegram-канале Евгения Куйвашева утром появилось поздравление с Днем России. Это видео глава региона выпустил еще в 2020 году. Тем не менее, некоторые медиаресурсы подхватили новость. В частности, ИА «Уральский меридиан», telegram-канал «Иродъ Уральский», а также издание It`s my city (заблокировано Роскомнадзором). Журналисты последнего написали в telegram-канале, что у Владимира Соловьева будет новый повод напасть на Екатеринбург, так как Куйвашев в своем поздравлении не упомянул спецоперацию. В пресс-службе свердловского правительства напомнили, что губернатор не ведет каналов в Telegram. «Ресурсы, которые позиционируются как каналы губернатора Свердловской области, — фейки. Будьте бдительны!» — заявили в пресс-службе. Официальное обращение Куйвашева в честь Дня России появилось на информационном портале Свердловской области. В нем он говорит, что «праздник проникнут гордостью за Россию и несокрушимую силу нашего многонационального народа». «Свердловская область во все времена была, есть и будет опорным краем державы. Сегодня мы особенно остро осознаем свою ответственность за судьбу Родины и готовы отстаивать независимость нашей страны, укреплять экономическую мощь и безопасность России, обеспечивать высокое качество жизни людей», — сказал губернатор. Наряду с ним свердловчан поздравил президент РФ Владимир Путин и его полпред в УрФО Владимир Якушев. День России традиционно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. В городах УрФО и других регионов в этом году пройдут праздничные концерты, фестивали и торжественные церемонии.