13 июня 2022

Екатеринбуржец устроил драку в элитном ЖК «Тихвинъ»

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Открытие бутика USHATAVA. Екатеринбург, тихвин, клубный дом тихвин, тихвинъ
Буйный горожанин переполошил обитателей престижного квартала Фото:

Полиция и скорая помощь выехали в элитный жилой комплекс Екатеринбурга «Тихвинъ», где неадекватный мужчина устроил драку. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства.

«На рецепции неадекватный мужчина устроил драку. Пришлось вызывать полицию и бригаду скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу агентству подтвердили информацию. «Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5. Наряд ППСП доставил одного из участников инцидента в дежурную часть. По факту происшествия проводится проверка», — уточнили представители ведомства.

Ранее в екатеринбургском парке неизвестный зарезал одного человека и ранил второго. URA.RU сообщало подробности этого инцидента.

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Полиция и скорая помощь выехали в элитный жилой комплекс Екатеринбурга «Тихвинъ», где неадекватный мужчина устроил драку. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства. «На рецепции неадекватный мужчина устроил драку. Пришлось вызывать полицию и бригаду скорой помощи», — рассказал собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу агентству подтвердили информацию. «Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5. Наряд ППСП доставил одного из участников инцидента в дежурную часть. По факту происшествия проводится проверка», — уточнили представители ведомства. Ранее в екатеринбургском парке неизвестный зарезал одного человека и ранил второго. URA.RU сообщало подробности этого инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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