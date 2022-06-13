Екатеринбуржец устроил драку в элитном ЖК «Тихвинъ»

Буйный горожанин переполошил обитателей престижного квартала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Полиция и скорая помощь выехали в элитный жилой комплекс Екатеринбурга «Тихвинъ», где неадекватный мужчина устроил драку. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства.

«На рецепции неадекватный мужчина устроил драку. Пришлось вызывать полицию и бригаду скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу агентству подтвердили информацию. «Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5. Наряд ППСП доставил одного из участников инцидента в дежурную часть. По факту происшествия проводится проверка», — уточнили представители ведомства.

Ранее в екатеринбургском парке неизвестный зарезал одного человека и ранил второго. URA.RU сообщало подробности этого инцидента.