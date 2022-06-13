Убийство в парке на берегу Исети испугало жителей близлежащих домов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужчина, зарезанный ночью возле жилого комплекса «Ольховский парк» в Екатеринбурге, познакомился с убийцей незадолго до своей смерти. Компания распивала на природе алкоголь, когда произошла поножовщина. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, пострадавшие и подозреваемый познакомились накануне убийства в том же самом парке, где потом распивали спиртное. Во время импровизированного застолья произошел конфликт на бытовой почве. Один из участников схватился за нож», — рассказал инсайдер.

Резня закончилась смертью одного из собутыльников и ранением другого. По словам собеседника агентства, погибшему было 40 лет, а мужчине, который с ножевыми ранениями сейчас находится в больнице, — 56. Подозреваемого в убийстве разыскивают правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 12 на 13 июня в парке Екатеринбурга зарезали человека. Очевидцы описали корреспондентам мужчину, которого видели с ножом. Подозрительный гражданин попал на видео. В СУ СКР по Свердловской области агентству заявили, что на данный момент не могут предоставить СМИ какой-либо информации о ходе следствия.