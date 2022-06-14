14 июня 2022
13 июня 2022

Жители Сургута переживают за дом, у которого размыло дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс тур на стройплощадку  Hilton. Пермь, строительный кран, стройка, стройплощадка, uds, hilton, ооо аквавита
Объект планируют сдать в 2023 году Фото:

В Сургуте (ХМАО) собственники квартир в ЖК «Гудзон» опасаются за дом. Пост и фото разрушенной возле него дороги опубликован в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«И снова „радует“ Гудзон, не прошло и года, дорогу опять подмыло! Становится страшно за наш дом!» — пишет анонимный автор поста.

«Теперь понятно где не нужно брать квартиру, вдруг под домом размоет», — поделился в комментариях Андрей Захаров. «И в этом году уже не раз ее размывает», — пишет Светлана Губанищева.

В администрацию Сургута и ООО «Брусника» (компания-застройщик) агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость квартир в строящемся жилом комплексе «Гудзон» в Сургуте достигает 43 миллионов рублей. Срок сдачи объекта намечен на третий квартал 2023 года. Дом находится в непосредственной близости к центральной части города на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Университетская.

Размытая дорога у ЖК «Гудзон»

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Сургуте (ХМАО) собственники квартир в ЖК «Гудзон» опасаются за дом. Пост и фото разрушенной возле него дороги опубликован в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «И снова „радует“ Гудзон, не прошло и года, дорогу опять подмыло! Становится страшно за наш дом!» — пишет анонимный автор поста. «Теперь понятно где не нужно брать квартиру, вдруг под домом размоет», — поделился в комментариях Андрей Захаров. «И в этом году уже не раз ее размывает», — пишет Светлана Губанищева. В администрацию Сургута и ООО «Брусника» (компания-застройщик) агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость квартир в строящемся жилом комплексе «Гудзон» в Сургуте достигает 43 миллионов рублей. Срок сдачи объекта намечен на третий квартал 2023 года. Дом находится в непосредственной близости к центральной части города на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Университетская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...