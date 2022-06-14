Объект планируют сдать в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) собственники квартир в ЖК «Гудзон» опасаются за дом. Пост и фото разрушенной возле него дороги опубликован в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«И снова „радует“ Гудзон, не прошло и года, дорогу опять подмыло! Становится страшно за наш дом!» — пишет анонимный автор поста.

«Теперь понятно где не нужно брать квартиру, вдруг под домом размоет», — поделился в комментариях Андрей Захаров. «И в этом году уже не раз ее размывает», — пишет Светлана Губанищева.

В администрацию Сургута и ООО «Брусника» (компания-застройщик) агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость квартир в строящемся жилом комплексе «Гудзон» в Сургуте достигает 43 миллионов рублей. Срок сдачи объекта намечен на третий квартал 2023 года. Дом находится в непосредственной близости к центральной части города на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Университетская.

Размытая дорога у ЖК «Гудзон» «Черный список Сургут», «ВКонтакте»