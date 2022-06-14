Вице-губернатор ХМАО объяснил суть реформы правительства

В правительстве ХМАО возлагают новые задачи на реформированные структуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Запуск реформы правительства Югры в строительно-архитектурном блоке и отрасли ЖКХ объясняется новыми вызовами и задачами, стоящими перед окружными властями. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев.

«Задача департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО — это выработка концепций и проектных решений по комплексному развитию той или иной территории. Они должны быть направлены на улучшение качества жизни людей. Речь идет о градостроительной политике, архитектурному облику территорий, разработке и внедрению дизайн-кода, который включает в себя украшение зданий, архитектурную подсветку, требования к витринам, вывескам. И мы должны помочь муниципалитетам в выработке основных решений по этим направлений и дать им инструменты», — прокомментировал Ислаев.

Объединение департаментов строительства и жилищно-коммунального комплекса вице-губернатор ХМАО объяснил необходимостью избавления от дублирующих функций и перераспределению задач. «Оба департамента занимались строительством различных объектов. Их объединение позволит оптимизировать количество сотрудников на этом направлении, а высвободившихся работников перекинуть на решение других задач. Мы идем к формированию единой службы заказчика, как это выстроено на федеральном уровне», — прокомментировал Ислаев. Он также уточнил, что реформа правительственных структур не повлечет за собой расширения штата чиновников. А официально имена руководителей новых департаментов будут оглашены после их назначения губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Ранее URA.RU сообщало, что, по данным инсайдеров, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО возглавит Григорий Невоструев, работавший заместителем главы Сургута. А департаментом пространственного развития и архитектуры Югры руководитель будет приглашенный специалист из Санкт-Петербурга — Виктория Семенова.

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