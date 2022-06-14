В пермском городе разрушается памятник воинам-интернационалистам. Фото

15 июня 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Горожане предположили, что мемориал рушится из-за некачественно проведенного ремонта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) разрушается мемориал «Молчащий колокол», посвященный памяти местных жителей, погибших в ходе военных конфликтов в Афганистане и Чечне. Фотографию памятника разместили в соцсетях очевидцы. Обеспокоенные горожане в комментариях начали выдвигать свои версии, объясняющие, из-за чего могло произойти обрушение мемориала. Так, Светлана Бартова отметила, что незадолго до Дня победы мемориал был отремонтирован. Она предположила, что «это результат некачественной работы» или последствия применения некачественных стройматериалов. Горожанка Татьяна Султанова назвала происходящее «безобразием», а Вера Янголова посетовала, что «у города нет хозяина». URA.RU направило запрос в администрацию Кунгура, попросив прокомментировать данную информацию. Ответ чиновников к моменту публикации материала не последовал. Мемориал «Молчащий колокол» был установлен в 1997 году на новом городском кладбище. Автором проекта является архитектор Виталий Борин. Ранее в Чусовом вандалы осквернили памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, забросав его булыжниками. А жителей Губахи разозлил горожанин, решивший сделать фото, стоя на памятнике павшим в Великой Отечественной войне. Мемориал «Молчашщий колокол» установлен на городском кладбище Кунгура Фото: «Подслушано Кунгур», «ВКонтакте» Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Кунгуре (Пермский край) разрушается мемориал «Молчащий колокол», посвященный памяти местных жителей, погибших в ходе военных конфликтов в Афганистане и Чечне. Фотографию памятника разместили в соцсетях очевидцы. Обеспокоенные горожане в комментариях начали выдвигать свои версии, объясняющие, из-за чего могло произойти обрушение мемориала. Так, Светлана Бартова отметила, что незадолго до Дня победы мемориал был отремонтирован. Она предположила, что «это результат некачественной работы» или последствия применения некачественных стройматериалов. Горожанка Татьяна Султанова назвала происходящее «безобразием», а Вера Янголова посетовала, что «у города нет хозяина». URA.RU направило запрос в администрацию Кунгура, попросив прокомментировать данную информацию. Ответ чиновников к моменту публикации материала не последовал. Мемориал «Молчащий колокол» был установлен в 1997 году на новом городском кладбище. Автором проекта является архитектор Виталий Борин. Ранее в Чусовом вандалы осквернили памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, забросав его булыжниками. А жителей Губахи разозлил горожанин, решивший сделать фото, стоя на памятнике павшим в Великой Отечественной войне.