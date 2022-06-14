Владимир Путин наградил орденом двух челябинских энергетиков

15 июня 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

В состав АО «Интер РАО — Электрогенерация» входят 22 крупнейшие электростанции России, в том числе «Южноуральская ГРЭС» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин своим указом от 15 июня наградил медалью ордена двух челябинских энергетиков, работающих в филиале «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация». Информация о награждении госнаградами жителей Челябинской области размещена на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Владимира Москалева, начальника цеха филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация». Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Сергея Шалагина, ведущего инженера по эксплуатации котлотурбинного цеха филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация», — говорится в указе президента № 381. Согласно данным с официального сайта АО «Интер РАО — Электрогенерация», выработка электроэнергии Южноуральской ГРЭС за 2020 год составила 1,5 млрд кВт*ч. ГРЭС является одной из первых в стране тепловых электростанций проектной мощностью 1000 МВт и одной из первых электростанций Урала и Сибири, где было установлено оборудование отечественного производства, рассчитанное на высокие параметры пара. Она снабжает электроэнергией города и промышленные предприятия региона. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 15 июня наградил медалью ордена двух челябинских энергетиков, работающих в филиале «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация». Информация о награждении госнаградами жителей Челябинской области размещена на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Владимира Москалева, начальника цеха филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация». Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Сергея Шалагина, ведущего инженера по эксплуатации котлотурбинного цеха филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация», — говорится в указе президента № 381. Согласно данным с официального сайта АО «Интер РАО — Электрогенерация», выработка электроэнергии Южноуральской ГРЭС за 2020 год составила 1,5 млрд кВт*ч. ГРЭС является одной из первых в стране тепловых электростанций проектной мощностью 1000 МВт и одной из первых электростанций Урала и Сибири, где было установлено оборудование отечественного производства, рассчитанное на высокие параметры пара. Она снабжает электроэнергией города и промышленные предприятия региона.