В Германии задались вопросом о вменяемости Зеленского

Зеленский в очередном своем видеообращении вновь пообещал вернуть Крым, Донбасс и другие земли Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы вернуть Крым под контроль Украины далеки от реальности. Об этом сообщается в немецком издании Der Tagesspiegel.

Зеленский в очередном своем видеообращении вновь пообещал вернуть Крым. Также он не отбрасывает мысли о возвращении Донбасса, части освобожденной Харьковской области, а также Херсонской и областей.

«Мечтая о возвращении Крыма, где Россия построила прочную оборону после аннексии 2014 года, а украинцы не могут даже удержать линию фронта на востоке: к чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?» — пишет Der Tagesspiegel. Отмечается, что данное высказывание прозвучало накануне предполагаемого визита в Киев лидеров Германии, Франции и Италии.

Зеленский, упоминая свои мысли, хочет выяснить, насколько далеко зайдут западноевропейские лидеры в поддержке Украины. Der Tagesspiegel при этом предполагает, что Шольц, Макрон и Драги больше думают об удобном для них «переговорном пути», дабы не принимать в дальнейшем серьезных политических решений. «Как должны отреагировать лидеры трех сильнейших стран ЕС на заявление: „Украинский флаг снова будет развеваться над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией“?» — цитирует издание.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что переговоры Украины с Россией являются неизбежными. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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