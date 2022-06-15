Макрон заявил, что Киеву придется вести переговоры с Россией

15 июня 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с РФ, считает президент Франции Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что переговоры Украины с Россией являются неизбежными. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. «Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины [Владимир Зеленский] и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — сказал Макрон, сообщает РИА «Новости». Делегации Украины и России проводили переговоры в связи со спецоперацией, но стороны не пришли к урегулированию конфликта. Пока обсуждение заморожено, цитирует телеканал 360 помощника российского президента по международным делам Юрия Ушаков. Ранее американский журнал National Interest сообщил, что Киеву нужно пойти на уступки Москве для того, чтобы прекратить потери. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что переговоры Украины с Россией являются неизбежными. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. «Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины [Владимир Зеленский] и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — сказал Макрон, сообщает РИА «Новости». Делегации Украины и России проводили переговоры в связи со спецоперацией, но стороны не пришли к урегулированию конфликта. Пока обсуждение заморожено, цитирует телеканал 360 помощника российского президента по международным делам Юрия Ушаков. Ранее американский журнал National Interest сообщил, что Киеву нужно пойти на уступки Москве для того, чтобы прекратить потери. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин.