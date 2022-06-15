Власти ДНР раскрыли, почему беженцы не хотят возвращаться домой

Беженцы из Донецкой народной республики не хотят возвращаться домой Фото: URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Беженцы из Донецкой народной республики не хотят возвращаться домой. Причина — на Урале для них созданы благоприятные условия. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом.

«Вы [уральцы] виноваты в том, что работа по возвращению беженцев в Донецкую народную республику не ведется. Вы создали слишком хорошие условия: даете жилье и платите хорошую зарплату. Люди не хотят возвращаться домой», — пожаловался Кофман.

Ранее URA.RU писало, что власти Свердловской области готовы помочь жителям Донбасса, которые вынуждены эвакуироваться из-за военного конфликта. Глава региона призвал ведущих бизнесменов подключиться к помощи. Одновременно руководство региона заявило, что школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.