15 июня 2022

Власти ДНР раскрыли, почему беженцы не хотят возвращаться домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы из Донецкой народной республики не хотят возвращаться домой Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Беженцы из Донецкой народной республики не хотят возвращаться домой. Причина — на Урале для них созданы благоприятные условия. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом.

«Вы [уральцы] виноваты в том, что работа по возвращению беженцев в Донецкую народную республику не ведется. Вы создали слишком хорошие условия: даете жилье и платите хорошую зарплату. Люди не хотят возвращаться домой», — пожаловался Кофман.

Ранее URA.RU писало, что власти Свердловской области готовы помочь жителям Донбасса, которые вынуждены эвакуироваться из-за военного конфликта. Глава региона призвал ведущих бизнесменов подключиться к помощи. Одновременно руководство региона заявило, что школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.

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Беженцы из Донецкой народной республики не хотят возвращаться домой. Причина — на Урале для них созданы благоприятные условия. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом. «Вы [уральцы] виноваты в том, что работа по возвращению беженцев в Донецкую народную республику не ведется. Вы создали слишком хорошие условия: даете жилье и платите хорошую зарплату. Люди не хотят возвращаться домой», — пожаловался Кофман. Ранее URA.RU писало, что власти Свердловской области готовы помочь жителям Донбасса, которые вынуждены эвакуироваться из-за военного конфликта. Глава региона призвал ведущих бизнесменов подключиться к помощи. Одновременно руководство региона заявило, что школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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