Свердловский губернатор пообещал помощь жителям Донбасса

Евгений Куйвашев призвал свердловский бизнес подключиться к помощи беженцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Власти Свердловской области готовы помочь жителям Донбасса, которые вынуждены эвакуироваться из-за военного конфликта. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на собрании Областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), передает корреспондент URA.RU. Глава региона призвал ведущих бизнесменов подключиться к помощи.

«Мы готовы оказать все необходимое содействие жителям Донецкой и Луганской областей, эвакуированным на Урал. Я прошу бизнес не остаться в стороне в этой работе. <…> Мы сейчас переживаем очень непростой период, связанный с резким обострением международной обстановки, экономическими санкциями, геополитическими изменениями. Прежде всего, необходимо сконцентрировать усилия на укреплении инфраструктуры», — выступил Куйвашев.

Ранее на собрании СОСПП о конфликте на Донбассе высказался уральский полпред Владимир Якушев. По его словам, Россия более семи лет пыталась уладить ситуацию дипломатическим путем, однако не встретила ответного движения со стороны стран Запада.

21 февраля свердловские власти объявили, что готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса. Сперва местом размещения были выбраны областные санатории «Обуховский» и «Липовка», однако позднее от идеи отказались — выяснилось, что количество эвакуированных меньше запланированного. Одновременно руководство региона заявило, что школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев.

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