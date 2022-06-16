Авиалесоохрана сообщила о новых лесных пожарах в Пермском крае

в Пермском крае выгорел лес на площади 2 га Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В лесах Пермского края, по данным на 16 июня, зафиксировано два лесных пожара. Об этом сообщается в оперативной сводке на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

«На 00:00 (мск) 16 июня на территории РФ действовало 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 21 956 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Пермский край)», — отмечает ведомство.

В то же время, на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю сообщается об одном очаге лесного пожара, который был зарегистрирован за минувшие сутки. Ландшафтных пожаров, связанных с горением травы, не выявлено, сообщается в региональном управлении МЧС.