17 июня 2022

Захарова: Украины с ее прежними границами больше нет

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
По ее словам, ее больше и не будет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Больше не существует Украины в ее прежних границах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», — сказала дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia на полях ПМЭФ.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке.

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Больше не существует Украины в ее прежних границах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», — сказала дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia на полях ПМЭФ. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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