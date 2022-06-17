Захарова: Украины с ее прежними границами больше нет

17 июня 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

По ее словам, ее больше и не будет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Больше не существует Украины в ее прежних границах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», — сказала дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia на полях ПМЭФ. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Больше не существует Украины в ее прежних границах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», — сказала дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia на полях ПМЭФ. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке.