17 июня 2022

Больше сотни екатеринбуржцев ночью вышли на улицу ради танцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танцевальный аудиогид. Тюмень, танцы, танцы на природе
Екатеринбуржцы станцевали ночью под латинскую музыку Фото:

В Екатеринбурге больше сотни жителей вышло ночью на улицу потанцевать. Об этом сообщили очевидцы сообществу «Безумный ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбуржцы устроили танцы в саду современного искусства возле дендропарка. Жителей города привлекли латинские мотивы песен.

На кадрах видно, как больше ста человек энергично двигаются под зарубежную музыку. В комментариях к видео предположили, что жители Екатеринбурга решили отрепетировать свои движения к предстоящему фестивалю «Ночь музыки», который пройдет 24 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что IOWA предложила екатеринбуржцем станцевать детский танец «маленьких утят» во время своего концерта. Также агентство рассказывало, что жителей Екатеринбурга научили танцам 19-го века в парке Маяковского.

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В Екатеринбурге больше сотни жителей вышло ночью на улицу потанцевать. Об этом сообщили очевидцы сообществу «Безумный ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбуржцы устроили танцы в саду современного искусства возле дендропарка. Жителей города привлекли латинские мотивы песен. На кадрах видно, как больше ста человек энергично двигаются под зарубежную музыку. В комментариях к видео предположили, что жители Екатеринбурга решили отрепетировать свои движения к предстоящему фестивалю «Ночь музыки», который пройдет 24 июня. Ранее URA.RU сообщало, что IOWA предложила екатеринбуржцем станцевать детский танец «маленьких утят» во время своего концерта. Также агентство рассказывало, что жителей Екатеринбурга научили танцам 19-го века в парке Маяковского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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