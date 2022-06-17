Екатеринбуржцы станцевали ночью под латинскую музыку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге больше сотни жителей вышло ночью на улицу потанцевать. Об этом сообщили очевидцы сообществу «Безумный ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбуржцы устроили танцы в саду современного искусства возле дендропарка. Жителей города привлекли латинские мотивы песен.

На кадрах видно, как больше ста человек энергично двигаются под зарубежную музыку. В комментариях к видео предположили, что жители Екатеринбурга решили отрепетировать свои движения к предстоящему фестивалю «Ночь музыки», который пройдет 24 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что IOWA предложила екатеринбуржцем станцевать детский танец «маленьких утят» во время своего концерта. Также агентство рассказывало, что жителей Екатеринбурга научили танцам 19-го века в парке Маяковского.