17 июня 2022

В центре Екатеринбурга в реке нашли следы нефтепродуктов. Видео

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Разлив нефтепродуктов. Аша. Челябинская область, катастрофа, экология, разлив нефти, нефтепродукты
Местная жительница пожаловалась на маслянистые разводы в Исети Фото:

Жительница Екатеринбурга обнаружила в районе улиц Белинского — Тверитина следы нефтепродуктов в реке Исеть. На видео, сделанном очевидицей, видны маслянистые пятна в воде.

«В Исети в районе моста по улице Белинского плавает какое-то вещество, возможно, нефтепродукты», — цитирует местную жительницу telegram-канал «Вечерние Ведомости». URA.RU направило запрос в прокуратуру Свердловской области.

Ранее агентство сообщало о том, что в Исеть возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сбрасывался кипяток. Из-за этого произошел массовый мор рыбы.

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Жительница Екатеринбурга обнаружила в районе улиц Белинского — Тверитина следы нефтепродуктов в реке Исеть. На видео, сделанном очевидицей, видны маслянистые пятна в воде. «В Исети в районе моста по улице Белинского плавает какое-то вещество, возможно, нефтепродукты», — цитирует местную жительницу telegram-канал «Вечерние Ведомости». URA.RU направило запрос в прокуратуру Свердловской области. Ранее агентство сообщало о том, что в Исеть возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сбрасывался кипяток. Из-за этого произошел массовый мор рыбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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