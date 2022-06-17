Местная жительница пожаловалась на маслянистые разводы в Исети Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Жительница Екатеринбурга обнаружила в районе улиц Белинского — Тверитина следы нефтепродуктов в реке Исеть. На видео, сделанном очевидицей, видны маслянистые пятна в воде.

«В Исети в районе моста по улице Белинского плавает какое-то вещество, возможно, нефтепродукты», — цитирует местную жительницу telegram-канал «Вечерние Ведомости». URA.RU направило запрос в прокуратуру Свердловской области.

Ранее агентство сообщало о том, что в Исеть возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сбрасывался кипяток. Из-за этого произошел массовый мор рыбы.