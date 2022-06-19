ВСУ атаковали химзавод в Макеевке

ВСУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по химическому заводу в городе Макеева в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«ВСУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки. В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — сообщили в теробороне ДНР.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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