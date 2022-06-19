19 июня 2022

В Екатеринбурге пропала четырнадцатилетняя школьница

© Служба новостей «URA.RU»
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Подруги пропавшей девочки говорят, что после прогулки она пошла домой, но больше на связь не выходила Фото:

В Екатеринбурге четырнадцатилетняя девушка после прогулки с подругами не вернулась домой, ребенка ищут второй день. Об этом сообщили волонтеры, занимающиеся поиском пропавших.

«На момент исчезновения на ней были бело-сине-красные штаны в крупную клетку, топ-майка серого цвета, белые кроссовки. Особые приметы: веснушки на лице», — говорится в группе поискового движения «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». Связь с девушкой потеряли, когда 18 июня она отправилась гулять в микрорайоне Кольцово и не вернулась.

Рост ребенка — 158-160 сантиметров, глаза карие, волосы русые, телосложение худощавое. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам 83433564216 либо 102.

В Екатеринбурге четырнадцатилетняя девушка после прогулки с подругами не вернулась домой, ребенка ищут второй день. Об этом сообщили волонтеры, занимающиеся поиском пропавших. «На момент исчезновения на ней были бело-сине-красные штаны в крупную клетку, топ-майка серого цвета, белые кроссовки. Особые приметы: веснушки на лице», — говорится в группе поискового движения «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». Связь с девушкой потеряли, когда 18 июня она отправилась гулять в микрорайоне Кольцово и не вернулась. Рост ребенка — 158-160 сантиметров, глаза карие, волосы русые, телосложение худощавое. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам 83433564216 либо 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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