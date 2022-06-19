В Екатеринбурге пропала четырнадцатилетняя школьница

Подруги пропавшей девочки говорят, что после прогулки она пошла домой, но больше на связь не выходила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге четырнадцатилетняя девушка после прогулки с подругами не вернулась домой, ребенка ищут второй день. Об этом сообщили волонтеры, занимающиеся поиском пропавших.

«На момент исчезновения на ней были бело-сине-красные штаны в крупную клетку, топ-майка серого цвета, белые кроссовки. Особые приметы: веснушки на лице», — говорится в группе поискового движения «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». Связь с девушкой потеряли, когда 18 июня она отправилась гулять в микрорайоне Кольцово и не вернулась.

Рост ребенка — 158-160 сантиметров, глаза карие, волосы русые, телосложение худощавое. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам 83433564216 либо 102.