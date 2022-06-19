Пермские школы запускают проект с предприятиями «Ростеха»

20 июня 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

В результате программы школьники создадут свой летательный аппарат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Четыре пермских школы совместно с предприятиями госкорпорации «Ростех» запускают новый проект. С 1 сентября в них заработают инженерные классы по авиастроению. Набор уже в восьмые и десятые классы открыт, сообщили в мэрии. «Проект будет реализован совместно с крупнейшими промышленными предприятиями Перми и России: „Искра“, „ОДК-СТАР“, „Протон-ПМ“, „ОДК-Авиадвигатель“, „Крылья Ростеха“, а также при поддержке и участии ПНИПУ. Уже сейчас в „Инженерной школе“, „Техно-Школе им. Савиных“, школе №76, „Школе инженерной мысли им. Соловьева“ проходит набор в восьмые и десятые инженерные классы», — говорится на сайте администрации Перми. В спецклассах ребята изучат направления, связанные с разработкой, созданием и управлением летательных аппаратов, а по итогу программы должны создать экспериментальную модель беспилотника с применением композитных технологий. Старшеклассникам будут предложены дополнительные общеобразовательные программы по авиамоделированию, программированию, беспилотным авиационным системам, 3D-моделированию и 3D-печати. На углубленном уровне школьники будут изучать математику, физику, информатику. Для поступления в авиастроительный класс необходимо пройти тестирование по математике, информатике, физике. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Четыре пермских школы совместно с предприятиями госкорпорации «Ростех» запускают новый проект. С 1 сентября в них заработают инженерные классы по авиастроению. Набор уже в восьмые и десятые классы открыт, сообщили в мэрии. «Проект будет реализован совместно с крупнейшими промышленными предприятиями Перми и России: „Искра“, „ОДК-СТАР“, „Протон-ПМ“, „ОДК-Авиадвигатель“, „Крылья Ростеха“, а также при поддержке и участии ПНИПУ. Уже сейчас в „Инженерной школе“, „Техно-Школе им. Савиных“, школе №76, „Школе инженерной мысли им. Соловьева“ проходит набор в восьмые и десятые инженерные классы», — говорится на сайте администрации Перми. В спецклассах ребята изучат направления, связанные с разработкой, созданием и управлением летательных аппаратов, а по итогу программы должны создать экспериментальную модель беспилотника с применением композитных технологий. Старшеклассникам будут предложены дополнительные общеобразовательные программы по авиамоделированию, программированию, беспилотным авиационным системам, 3D-моделированию и 3D-печати. На углубленном уровне школьники будут изучать математику, физику, информатику. Для поступления в авиастроительный класс необходимо пройти тестирование по математике, информатике, физике.