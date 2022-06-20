Победитель тендера по возведению спортобъекта станет известен 23 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) вокруг уличного скалодрома на стадионе «Заря» построят здание за 237 миллионов рублей. Как стало известно URA.RU, победитель торгов станет известен 23 июня.

«Основным проектным решением является возведение существующего уличного тренажера для скалолазания, установленного на территории стадиона в 2018 году. Целью является укрытие существующего тренажера и создание комфортной среды для людей разных возрастных групп, занимающихся скалолазанием как профессионально, так и на любительском уровне», — сообщается в проектной документации.

Площадь застройки, которая находится рядом со стадионом «Заря», составит почти 2300 кв метров. При этом площадь покрытий — 3800 кв. метров. На площадке, отведенной под проектирование, разместят собственно здание физкультурно-спортивного комплекса «Центр скалолазания» и небольшую парковку. Высота здания превысит 29 метров.

Победитель торгов определится 23 июня. Кроме строительства здания ему предстоит установить малые архитектурные формы: парковые скамейки и урны, модульные велопарковки с навесом и провести благоустройство территории, восстановив ограждение вокруг других спортобъектов.

Устройство всесезонного скалодрома в Миассе стали обсуждать в 2009 году, а через полгода город обзавелся эскизным проектом будущего сооружения. Спустя 8 лет, в 2018 году, состоялось открытие летней версии объекта. Почетный гражданин города и президент областной федерации скалолазания Алевтина Цвиренко выразила тогда готовность выделить на сооружение объекта один миллион рублей собственных средств.

Установленный в 2018 году, скалодром в Миассе обретет свое здание Фото: газета «Миасский рабочий»

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