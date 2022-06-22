Екатеринбурженка не может получить пенсию своего отца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга не может получить пенсию своего отца — труженика тыла Анатолия Колясникова. Людмила Петухова, дочь пенсионера, забирала пенсию 92-летнего неходячего отца по доверенности, но все изменилось, когда отделение почты возглавил новый человек. Сотрудники отделения «Почты России» на улице Старых Большевиков, 75 отказываются отдавать деньги. Об этом URA.RU сообщила сама Петухова.

«Я пыталась получить пенсию по нотариально заверенной доверенности, в которой прописаны полномочия на получение всех страховых выплат, причитающихся моему отцу. Новый руководитель почтового отделения Яна Зайкова отказалась выдавать денежные средства. Они просят отдать оригинал документа, хотя по закону я этого делать не обязана», — жалуется Петухова.

По словам женщины, пенсионеру требуется лекарства, а приобрести их он не может. «Мой отец глубоко пожилой человек. Он нуждается в медикаментах. Купить лекарство нынче тоже роскошь. Из-за того, что я не смогла забрать пенсию отца, теперь не на что купить ему жизненно необходимые препараты», — посетовала дочь ветерана Людмила.

Эксперт коллегии адвокатов «Белых и партнеры» Дмитрий Земеров пояснил журналисту агентства, что доверенность должна быть заверена нотариально. «Доверенность должна быть заверена нотариусом. Кроме всего, нужно иметь при себе копию доверенности, также заверенную в нотариальной конторе. Необходимо предоставить копию в отделение почты», — отметил Земеров. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделение «Почты России». На звонок корреспондента никто не ответил.

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