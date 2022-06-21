Глава Сургута запустил новый виток реформы мэрии

Глава Сургута Андрей Филатов реформирует сферу культуры и молодежной политики в мэрии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов запустил новый виток реформы мэрии. Он собирается объединить комитет культуры и отдел молодежной политики в департамент культуры и молодежной политики. Это предложение обсудили депутаты на думском комитете по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку, передает корреспондент URA.RU.

Чиновники городской администрации, выступающие перед депутатами, заявили, что новых штатных единиц структура не потребует. А ее создание объясняется схожими целями и задачами, стоящими перед сферами культуры и молодежной политики. «Для примера сегодня День памяти и скорби и из 5-6 публичных мероприятий практически все проводятся силами специалистов подведомственных организаций культуры и молодежной политики. На конец недели планируется провести бал выпускников „Алые паруса“ и День молодежи, также совместно силами учреждений культуры и молодежной политики. И таких событийных мероприятий много в течение года», — привел пример председатель комитета культура администрации Сургута Антон Акулов.

Депутат думы Сургута Михаил Бехтин отметил, что раньше в сургутской администрации существовал департамент культуры, молодежной политики и спорта и предложил чиновникам подумать насчет такого варианта. Представители мэрии пообещали, в перспективе, подумать над этим вариантом. Нынешний вариант изменения структуры администрации, как ожидается, будет принят на заседании городской думы 29 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в городской администрации появился департамент массовых коммуникаций и аналитики. Его возглавил экс-советник главы Сургута Роман Клим.

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