Екатеринбуржцы почтили память Юрия Шатунова хитами. Видео

24 июня 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы собрались на Плотинке, чтобы почтить память Шатунова Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржцы почтили память солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, исполнив его хиты на Плотинке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «В переходе собрались несколько десятков человек, чтобы послушать хиты Шатунова. Абсолютно все подпевали», — поделился очевидец. Ранее стало известно, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи из-за проблем с сердцем. По словам друга певца Андрея Шишкина, Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы. Предполагается, что Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржцы почтили память солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, исполнив его хиты на Плотинке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «В переходе собрались несколько десятков человек, чтобы послушать хиты Шатунова. Абсолютно все подпевали», — поделился очевидец. Ранее стало известно, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи из-за проблем с сердцем. По словам друга певца Андрея Шишкина, Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы. Предполагается, что Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.