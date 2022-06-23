23 июня 2022

Власти рассказали, почему размыло дорогу возле стройки в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город, пресс-конференция Заскалькина Курган, провал на дороге, дыра в асфальте
Место, где провалилась дорога, засыпали смесью из песка и бетона Фото:

Дорогу возле ЖК «Гудзон» в Сургуте (ХМАО) размыло из-за дождей. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«В первой половине июня в Сургуте прошли обильные дожди. На границе строительной площадки дома ЖК „Гудзон“ произошел подмыв грунта и частичное разрушение асфальтированной дороги», — ответили на запрос URA.RU в мэрии.

В администрации также уточнили, что представители застройщика круглосуточно наблюдают за размытым участком. На месте установлены соответствующие дорожные знаки. «В целях предотвращения подмывания внутриквартальной автодороги ООО „Брусника“ (компания-застройщик — прим. URA.RU) произвело работы по засыпке места подмыва смесью из песка и бетона. Строительство дома ведется в рабочем режиме», — уточнили в мэрии. По плану восстановительные работы должны завершить 10 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что собственники квартир в ЖК «Гудзон» опасаются за дом. Пост и фото разрушенной дороги были опубликованы в соцсетях.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Дорогу возле ЖК «Гудзон» в Сургуте (ХМАО) размыло из-за дождей. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «В первой половине июня в Сургуте прошли обильные дожди. На границе строительной площадки дома ЖК „Гудзон“ произошел подмыв грунта и частичное разрушение асфальтированной дороги», — ответили на запрос URA.RU в мэрии. В администрации также уточнили, что представители застройщика круглосуточно наблюдают за размытым участком. На месте установлены соответствующие дорожные знаки. «В целях предотвращения подмывания внутриквартальной автодороги ООО „Брусника“ (компания-застройщик — прим. URA.RU) произвело работы по засыпке места подмыва смесью из песка и бетона. Строительство дома ведется в рабочем режиме», — уточнили в мэрии. По плану восстановительные работы должны завершить 10 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что собственники квартир в ЖК «Гудзон» опасаются за дом. Пост и фото разрушенной дороги были опубликованы в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...