ЕС отречется от отношений с Путиным

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
ЕС не надеется на восстановление отношений с Владимиром Путиным Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Нормализация отношений Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным невозможна. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным», — пояснила глава Еврокомиссии.

Ранее Британия ввела новые санкции против России. Новый пакет санкций состоит из нескольких пунктов. В частности, введен запрет на поставки в РФ авиатоплива и топливных добавок. Страны ЕС, США и другие государства начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Российский лидер отмечал, что они направлены на отмену России и вредят обычным гражданам.

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Нормализация отношений Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным невозможна. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала «Украина 24». «Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным», — пояснила глава Еврокомиссии. Ранее Британия ввела новые санкции против России. Новый пакет санкций состоит из нескольких пунктов. В частности, введен запрет на поставки в РФ авиатоплива и топливных добавок. Страны ЕС, США и другие государства начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Российский лидер отмечал, что они направлены на отмену России и вредят обычным гражданам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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