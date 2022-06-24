ЕС отречется от отношений с Путиным

Нормализация отношений Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным невозможна. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала «Украина 24».
«Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным», — пояснила глава Еврокомиссии.
Ранее Британия ввела новые санкции против России. Новый пакет санкций состоит из нескольких пунктов. В частности, введен запрет на поставки в РФ авиатоплива и топливных добавок. Страны ЕС, США и другие государства начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Российский лидер отмечал, что они направлены на отмену России и вредят обычным гражданам.
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