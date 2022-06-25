Фельдшер спас тонувшую женщину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семье сотрудника скорой помощи Александра Константинова, который утонул, спасая женщину, будет оказана помощь. Самого погибшего представят к награде. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В этом году накануне Дня медицинского работника у нас в области произошла трагедия — героически погиб фельдшер Красноуфимской больницы Александр Константинов […] Я прослежу, чтобы семье такого замечательного человека, героя, была оказана помощь. А самого Александра Константинова представлю к знаку „За заслуги перед Свердловской области“ II степени», — написал Куйвашев.

Он рассказал, что Константинов много раз он хотел уйти на пенсию, но сделать это не давало чувство долга. У мужчины двое взрослых детей, его сын два года назад спас людей из горящего дома. Александр Константинов погиб 16 июня в Красноуфимске, спасая тонущую девушку. Мужчине удалось вытолкнуть женщину на берег, однако после этого сам Александр выплыть не смог.