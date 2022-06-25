По словам очевидца, у детей нет никакого уважения к мемориалу (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Подростки из Нижнего Тагила (Свердловская область) купаются в фонтане, а высыхают на мемориале, который посвящен орденоносным предприятиям района. Эта стела расположена рядом с фонтаном. Видео опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«С наступлением теплой погоды, фонтаны Нижнего Тагила опять стали местом массового скопления подростков. Ребята купаются в фонтане, а высыхают и загорают, удобно расположившись на мемориале», — пожаловался очевидец.

По словам очевидца, дети не просто залезали в чашу фонтана, но и устраивали настоящие забеги по его бортам. «Сохнут прямо на мемориале. Никакого уважения! Вот и все воспитание», — добавляет очевидец.

По мнению тагильчанки, такое развлечение выглядит очень опасным, приводящее к серьезным травмам. «Достаточно лишь поскользнуться. Фонтаны являются объектами благоустройства, предназначены для украшения общественного пространства и увлажнения воздуха. Нельзя их использовать не по прямому назначению!», — резюмирует очевидец.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий у мэрии Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.