В Перми хулиган, хотевший шнурком задушить ребенка, получил срок

Злоумышленник со шнурком напал на мальчика в присутствии матери потерпевшего и их знакомых Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель города Перми признан виновным в хулиганском нападении с применением шнурка от обуви на малолетнего ребенка. Инцидент произошел в августе 2021 года, передает пресс-служба СУ СКРФ по Пермскому краю.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кировского района города Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, сопряженное с применением насилия)», — написано на сайте ведомства. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU писало, что осужденный употреблял алкоголь вместе со своим другом. Позже, проходя мимо кафе, он услышал разговор компании, в которой находился ребенок. Злодей снял шнурок с кроссовка, и сделал из него петлю, после чего попытался убить мальчика. «Преступные действия злоумышленника были пресечены мамой потерпевшего», — говорится в сообщении.

Очевидцы смогли обезвредить и задержать нападавшего. Пострадавшим оказался житель Испании, приехавший в Пермь к родственникам.