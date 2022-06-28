Уральские рестораторы просят помощи у ФАС из-за роста цен

29 июня 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Из-за дефицита лосося в ресторанах Екатеринбурге могут подорожать блюда из рыбы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Владельцы рыбных и японских ресторанов Екатеринбурга обратились в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой урегулировать закупочные цены на лосось и поддержать заведения льготами. Об этом сообщает пресс-служба франчайзинговой сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто». «Традиционно атлантическую рыбу в Россию поставляли Чили и Фарерские острова. Отечественные производители из Мурманска составляли незначительную долю в общем объеме поставок. После 24 февраля 2022 года, поставки из Чили и Фарерских островов прекратились», — сообщает пресс-служба. Отсюда появился большой спрос на поставки с ферм из Мурманска. Из-за этого закупочные цены на лосось за полгода выросли на 213%: если в январе лосось можно было купить за 855 рублей за килограмм, то в конце июня рыба подорожала до 1825 рублей за килограмм. В целом стоимость рыбы поднимается на 50-100 рублей еженедельно. «Причем, Мурманские фермы объясняют значительное удорожание рядом причин: рост валютного курса в начале марта, логистические расходы и ограниченный закуп импортного корма и мальков», — сообщают представители «Сушкоф и Дель Песто». Также цены могут подняться еще выше из-за того, что в августе фермы временно закроются, чтобы провести обязательную санитарную обработку, профилактические и технические работы. Рестораторы опасаются, что из-за дефицита лосося заведения будут вынуждены либо работать в убыток, а следом закрываться, либо поднимать цены. В связи с этим, они просят ФАС не только вмешаться в процесс ценообразования мурманских ферм, но и помочь с выстраиванием логистических маршрутов из других стран, ввести по возможности льготы и компенсации для ресторанов, вынужденных закупать лосось по высокой цене. Письмо подписали представители семи заведений Екатеринбурга: «Сушкоф и Дель Песто», «Жизньмарт», MIO, Sushi Stories, «Рыболов», «Хоум Пицца» и «Балдежный ролл». Ранее генеральный директор сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» Михаил Кольцов заявлял, что рестораторы Екатеринбурга готовятся поднимать цены на роллы. Связано это с тем, что страны Европы начали вводить санкции в отношении России. Случилось это из-за того, что 24 февраля РФ вынуждено начала проводить спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Владельцы рыбных и японских ресторанов Екатеринбурга обратились в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой урегулировать закупочные цены на лосось и поддержать заведения льготами. Об этом сообщает пресс-служба франчайзинговой сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто». «Традиционно атлантическую рыбу в Россию поставляли Чили и Фарерские острова. Отечественные производители из Мурманска составляли незначительную долю в общем объеме поставок. После 24 февраля 2022 года, поставки из Чили и Фарерских островов прекратились», — сообщает пресс-служба. Отсюда появился большой спрос на поставки с ферм из Мурманска. Из-за этого закупочные цены на лосось за полгода выросли на 213%: если в январе лосось можно было купить за 855 рублей за килограмм, то в конце июня рыба подорожала до 1825 рублей за килограмм. В целом стоимость рыбы поднимается на 50-100 рублей еженедельно. «Причем, Мурманские фермы объясняют значительное удорожание рядом причин: рост валютного курса в начале марта, логистические расходы и ограниченный закуп импортного корма и мальков», — сообщают представители «Сушкоф и Дель Песто». Также цены могут подняться еще выше из-за того, что в августе фермы временно закроются, чтобы провести обязательную санитарную обработку, профилактические и технические работы. Рестораторы опасаются, что из-за дефицита лосося заведения будут вынуждены либо работать в убыток, а следом закрываться, либо поднимать цены. В связи с этим, они просят ФАС не только вмешаться в процесс ценообразования мурманских ферм, но и помочь с выстраиванием логистических маршрутов из других стран, ввести по возможности льготы и компенсации для ресторанов, вынужденных закупать лосось по высокой цене. Письмо подписали представители семи заведений Екатеринбурга: «Сушкоф и Дель Песто», «Жизньмарт», MIO, Sushi Stories, «Рыболов», «Хоум Пицца» и «Балдежный ролл». Ранее генеральный директор сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» Михаил Кольцов заявлял, что рестораторы Екатеринбурга готовятся поднимать цены на роллы. Связано это с тем, что страны Европы начали вводить санкции в отношении России. Случилось это из-за того, что 24 февраля РФ вынуждено начала проводить спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации страны.