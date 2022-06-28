У ребенка врожденная аномалия обоих глаз (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске хирурги-офтальмологи начали лечение младенца, с выпавшими хрусталиками глаз. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), у девочки с грудного возраста выявлены признаки врожденной аномалии обоих глаз.

«Вероятно, после падения ребенка измененные хрусталики „покинули“ свое анатомическое место и полностью вывихнулись в переднюю камеру. В виде круглых прозрачных шаров они „лежали“ на радужке, создавая для малышки ужасный зрительный дискомфорт и болевой синдром», — рассказала хирург-офтальмолог Анна Караваева в своей статье, опубликованной в группе ЧОДКБ в «ВКонтакте».

Врач пояснила, что девочка по экстренным показаниям была госпитализирована. После медикаментозной подготовки ребенка прооперировали. Постоянный болевой синдром потребовал от хирургов-офтальмологов одномоментную хирургию на обоих глазах.

Операция прошла успешно. Сейчас девочка носит специальные очки, которые заменят ей собственные хрусталики. В дальнейшем ребенку будут установлены и подшиты искусственные хрусталики.

Хирурги-офтальмологи лечат девочку с выпавшими хрусталиками Фото: пресс-служба ЧОДКБ