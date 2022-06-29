Байден пообещал сильно увеличить число войск вблизи России

США значительно увеличат военное присутствие в Восточной Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Соединенные Штаты укрепят нашу военную позицию в Европе и отреагируют на меняющуюся обстановку в области безопасности, а также укрепят нашу коллективную безопасность. США значительно расширят свое военное присутствие в Европе. Среди изменений будет постоянный гарнизон США в Польше, впервые создающий прочный американский плацдарм на восточном фланге Альянса», — передает слова Байдена агентство AP News.
Ранее Байден подтвердил информацию о создании 5-й армии США в Польше. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс расширит присутствие в странах Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня. Американский посол в Польше Марек Бжезинский также заявил, что в стране в ближайшее время будут развернуты более 100 американских военных объектов, пишет RT.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал