Байден пообещал сильно увеличить число войск вблизи России

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НАТО. Москва, военный, нато, морская пехота, десантирование, nato, солдат, армия нато
США создадут пятую армию в Польше Фото:

США значительно увеличат военное присутствие в Восточной Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Соединенные Штаты укрепят нашу военную позицию в Европе и отреагируют на меняющуюся обстановку в области безопасности, а также укрепят нашу коллективную безопасность. США значительно расширят свое военное присутствие в Европе. Среди изменений будет постоянный гарнизон США в Польше, впервые создающий прочный американский плацдарм на восточном фланге Альянса», — передает слова Байдена агентство AP News.

Ранее Байден подтвердил информацию о создании 5-й армии США в Польше. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс расширит присутствие в странах Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня. Американский посол в Польше Марек Бжезинский также заявил, что в стране в ближайшее время будут развернуты более 100 американских военных объектов, пишет RT.

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США значительно увеличат военное присутствие в Восточной Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Соединенные Штаты укрепят нашу военную позицию в Европе и отреагируют на меняющуюся обстановку в области безопасности, а также укрепят нашу коллективную безопасность. США значительно расширят свое военное присутствие в Европе. Среди изменений будет постоянный гарнизон США в Польше, впервые создающий прочный американский плацдарм на восточном фланге Альянса», — передает слова Байдена агентство AP News. Ранее Байден подтвердил информацию о создании 5-й армии США в Польше. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс расширит присутствие в странах Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня. Американский посол в Польше Марек Бжезинский также заявил, что в стране в ближайшее время будут развернуты более 100 американских военных объектов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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