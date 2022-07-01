Картель изготавливал мигрантам поддельные документы Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Челябинской области полицейские накрыли картель, который обеспечивал поставку мигрантов в Россию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в группу входило три человека, один из которых вербовал рабочих, и двое других предоставляли поддельные документы

«Злоумышленники обеспечили нелегальное пребывания на территории России не менее семи граждан одного из восточноазиатских государств. По документам, дающим законное основание для нахождения в РФ, они числились инженерами производственной сферы и техниками по наладке и испытаниям. В действительности же иностранцы занимались ремонтными работами в автосервисе, расположенном в Челябинске», — сообщили URA.RU в полицейском главке.

В ведомстве пояснили, что поиском кандидатур среди своих соотечественников, желающих начать трудовую деятельность в РФ, занимался 40-летний иностранец. Две местные жительницы готовили фиктивные документы с недостоверными сведениями о «квалифицированных специалистах».

Сейчас двоим из организаторов картеля представлены обвинения. В отношении третьей участницы нелегального бизнеса проводятся необходимые следственные мероприятия. За организацию незаконной миграции им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Челябинской области силовики провели операцию «Нелегал». Суть операции заключалась в выявлении и пресечении незаконной миграции. За сутки, которые длилась операция, выявили 18 преступлений и возбудили 10 уголовных в этой сфере.

По документам рабочие числились инженерами производственной сферы и техниками по наладке и испытаниям, а на самом деле работали в автосервисе Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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