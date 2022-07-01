МИД РФ предсказал появление войск НАТО на границе Финляндии с РФ

01 июля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Североатлантический альянс отправит войска на границу России и Финляндии, считает Грушко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО начнет усиленно размещать войска на российско-финской границе после вступления Финляндии и Швеции в альянс. Это приведет к проблемам с безопасностью в регионе, уверен замглавы МИДа России Александр Грушко. Свое мнение он высказал за круглым столом международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция дискуссии ведется на официальном сайте клуба. «Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, НАТО начнет говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо „защищать“ 1300 километров, поэтому там надо размещать войска и так далее», — поделился размышлениями Грушко. Это превратит самый спокойный регион Европы в зону военного соперничества, что неизбежно ухудшит региональную безопасность, отметил он. Ранее страны НАТО поддержали вступление Швеции и Финляндии в альянс. Страны присоединятся к организации 5 июля. Германия уже начала ратифицировать протокол о вступлении. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

НАТО начнет усиленно размещать войска на российско-финской границе после вступления Финляндии и Швеции в альянс. Это приведет к проблемам с безопасностью в регионе, уверен замглавы МИДа России Александр Грушко. Свое мнение он высказал за круглым столом международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция дискуссии ведется на официальном сайте клуба. «Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, НАТО начнет говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо „защищать“ 1300 километров, поэтому там надо размещать войска и так далее», — поделился размышлениями Грушко. Это превратит самый спокойный регион Европы в зону военного соперничества, что неизбежно ухудшит региональную безопасность, отметил он. Ранее страны НАТО поддержали вступление Швеции и Финляндии в альянс. Страны присоединятся к организации 5 июля. Германия уже начала ратифицировать протокол о вступлении.