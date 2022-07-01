На кровельной площадке музея намереваются регулярно вести занятия йогой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На крыше государственного исторического музея Южного Урала в Челябинске 2 июля открыли площадку для занятий йогой. Об этом сообщили на профильной страничке музея в соцсетях.

«Сегодня утром на крышу западной башни музея поднялась группа спортивного сложения женщин с ковриками. Это энтузиасты йоги под руководством Натальи Карповой приступили к занятиям. Занятия йогой на крыше музея планируется сделать регулярными», — рассказали на официальной странице пресс-службы музея во «ВКонтакте».

В музее добавили, что занятия будут проводиться по понедельникам и средам с 19:00, а также по субботам с 10:00. Сбор желающих за 15 минут до начала занятий, первые два посещения бесплатно.

На крыше музея много места для занятий йогой Екатерина Александрова, официальная страница пресс-службы государственного исторического музея Южного Урала во «ВКонтакте»