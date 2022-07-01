01 июля 2022

На крыше челябинского музея устроили спортзал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятие йогой в парке. Челябинск, девушка, гимнастика, йога, асана
На кровельной площадке музея намереваются регулярно вести занятия йогой Фото:

На крыше государственного исторического музея Южного Урала в Челябинске 2 июля открыли площадку для занятий йогой. Об этом сообщили на профильной страничке музея в соцсетях.

«Сегодня утром на крышу западной башни музея поднялась группа спортивного сложения женщин с ковриками. Это энтузиасты йоги под руководством Натальи Карповой приступили к занятиям. Занятия йогой на крыше музея планируется сделать регулярными», — рассказали на официальной странице пресс-службы музея во «ВКонтакте».

В музее добавили, что занятия будут проводиться по понедельникам и средам с 19:00, а также по субботам с 10:00. Сбор желающих за 15 минут до начала занятий, первые два посещения бесплатно.

На крыше музея много места для занятий йогой

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На крыше государственного исторического музея Южного Урала в Челябинске 2 июля открыли площадку для занятий йогой. Об этом сообщили на профильной страничке музея в соцсетях. «Сегодня утром на крышу западной башни музея поднялась группа спортивного сложения женщин с ковриками. Это энтузиасты йоги под руководством Натальи Карповой приступили к занятиям. Занятия йогой на крыше музея планируется сделать регулярными», — рассказали на официальной странице пресс-службы музея во «ВКонтакте». В музее добавили, что занятия будут проводиться по понедельникам и средам с 19:00, а также по субботам с 10:00. Сбор желающих за 15 минут до начала занятий, первые два посещения бесплатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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