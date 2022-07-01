Минобороны предложило регионам РФ перенять опыт гумкорпуса ХМАО

Жителями ХМАО собраны сотни тонн гуманитарных грузов в помощь Донбассу Фото: Илья Московец © URA.RU

Представитель министерства обороны генерал-лейтенант Виктор Новожилов предложил всем регионам России присоединиться к гуманитарной инициативе гумкорпуса ХМАО. Свое предложение Новожилов озвучил в ходе видеоконференции с волонтерами корпуса, сообщается в telegram-канале «Гумкорпус | Югра».

«Деятельность [гуманитарного корпуса] высоко оценил заместитель начальника национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Виктор Новожилов, который предложил всем регионам России присоединиться к гуманитарной инициативе», — сообщается в соцсети.

Видеоконференция волонтеров гумкорпуса с представителями министерства обороны прошла в Ханты-Мансийске. На ней подвели промежуточные итоги гуманитарной миссии на Донбассе. Деятельность гумкорпуса получила высокую оценку.

Председатель гумкорпуса Эдуард Логинов рассказал о выполненных задачах и ближайших планах. В ДНР волонтеры из ХМАО помогают восстанавливать дома, ведут поиск пропавших родственников, помогают эвакуировать беженцев, доставляют лекарства и свежий хлеб.

Ранее URA.RU рассказало о том, что при активном участии гумкорпуса в Мариуполе прошло празднование Дня России. Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил начало специальной операции по защите жителей Донбасса от геноцида со стороны сил ВСУ и нацбатов. Операция носит вынужденный характер, в настоящее время освобождены значительные территории.