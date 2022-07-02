Вода бежит по тротуару и проезжей части Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

На перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы в Челябинске днем 3 июля затопило перекресток. Фото и видео коммунальной аварии прислал URA.RU читатель. В диспетчерской службе водоканала МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» («ПОВВ») URA.RU подтвердили информацию о проверке заявки.

«Всего в одном квартале от этого места, на улице 250 лет Челябинску, у нас сейчас работает бригада, плановый ремонт. Возможно, они осуществляют сброс воды. В любом случае они приедут на место и посмотрят, сейчас направлю людей», — уточнили URA.RU в диспетчерской службе водоканала.

По данным водоканала, из-за ремонта в данный момент нет воды у жителей многоквартирных домов по адресам: улица 250 лет Челябинску, 12-15, а также 17, 18, 20, 22 и в доме №30 по улице 40 лет Победы. В Единой дежурно-диспетчерской службе URA.RU рассказали, что по данному факту уже зафиксировано две заявки. Информация была передана в аварийные службы города.

Фото: Читатель URA.RU © URA.RU