Спасатели вызволили пермяка, застрявшего в диване

Спасателей для застрявшего в диване пермяка вызвала его пожилая мама Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) спасатели вытащили местного жителя, который застрял в диване. Об этом сообщается в группе поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа.

«На телефон поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оператора — 112 о том, что по улице Борцов Революции, г. Кунгур мужчина застрял в диване», — сообщается в группе. В службу спасения позвонила пожилая мама застрявшего.

Спасатели вызволили мужчину и осмотрели его. Житель Кунгура предпочел после спасения остаться дома, сотрудники спасательной службы посоветовали вызвать бригаду скорой помощи, чтобы осмотреть пермяка на наличие травм. URA.RU также рассказывало как спасатели в Нижнем Тагиле (Свердловская область) доставали из колодца 200-килограммового теленка. Для этого пришлось применить специальный инструмент.