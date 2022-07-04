Спасатели вызволили пермяка, застрявшего в диване

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Спасателей для застрявшего в диване пермяка вызвала его пожилая мама Фото:

В Кунгуре (Пермский край) спасатели вытащили местного жителя, который застрял в диване. Об этом сообщается в группе поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа.

«На телефон поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оператора — 112 о том, что по улице Борцов Революции, г. Кунгур мужчина застрял в диване», — сообщается в группе. В службу спасения позвонила пожилая мама застрявшего.

Спасатели вызволили мужчину и осмотрели его. Житель Кунгура предпочел после спасения остаться дома, сотрудники спасательной службы посоветовали вызвать бригаду скорой помощи, чтобы осмотреть пермяка на наличие травм. URA.RU также рассказывало как спасатели в Нижнем Тагиле (Свердловская область) доставали из колодца 200-килограммового теленка. Для этого пришлось применить специальный инструмент.

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В Кунгуре (Пермский край) спасатели вытащили местного жителя, который застрял в диване. Об этом сообщается в группе поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа. «На телефон поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оператора — 112 о том, что по улице Борцов Революции, г. Кунгур мужчина застрял в диване», — сообщается в группе. В службу спасения позвонила пожилая мама застрявшего. Спасатели вызволили мужчину и осмотрели его. Житель Кунгура предпочел после спасения остаться дома, сотрудники спасательной службы посоветовали вызвать бригаду скорой помощи, чтобы осмотреть пермяка на наличие травм. URA.RU также рассказывало как спасатели в Нижнем Тагиле (Свердловская область) доставали из колодца 200-килограммового теленка. Для этого пришлось применить специальный инструмент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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