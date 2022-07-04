В Нижнем Тагиле спасатели достали из колодца теленка. Видео

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Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, теленок, сельское хозяйство
Теленка спасали с помощью специального инструмента и спасательной косынки Фото:

Нижнетагильским спасателям удалось спасти теленка, провалившегося в колодец. Об этой истории рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Необычную работу вчера проделали тагильские спасатели. Прибыв на место происшествия они обнаружили, что выручать из беды придется теленка, вес которого был 200 кг», — рассказывает Пинаев. По его словам, спасателям пришлось доставать животное с помощью специального инструмента и спасательной косынки. История закончилась благополучно: теленка достали, а колодец был закрыт.

Ранее государственные инспекторы Висимского заповедника в Кировграде (Свердловская область) освободили бобра от удерживающей петли. Недалеко от места, где бобер попал в ловушку, госинспекторы нашли еще несколько петель.

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Нижнетагильским спасателям удалось спасти теленка, провалившегося в колодец. Об этой истории рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Необычную работу вчера проделали тагильские спасатели. Прибыв на место происшествия они обнаружили, что выручать из беды придется теленка, вес которого был 200 кг», — рассказывает Пинаев. По его словам, спасателям пришлось доставать животное с помощью специального инструмента и спасательной косынки. История закончилась благополучно: теленка достали, а колодец был закрыт. Ранее государственные инспекторы Висимского заповедника в Кировграде (Свердловская область) освободили бобра от удерживающей петли. Недалеко от места, где бобер попал в ловушку, госинспекторы нашли еще несколько петель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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