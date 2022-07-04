Новый свердловский проект решит проблему экологии и безработицы

05 июля 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Владимир Бабяк (на снимке справа) и Борис Мягков подписали соглашение, которое повлияет на экологию Среднего Урала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Для Екатеринбурга построят экокластер, который создаст тысячу рабочих мест и решит проблему с экологией. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») 5 июля подписал соответствующее соглашение с группой компаний «Интертехэлектро» в ходе международной промышленной выставки «Иннопром». «Сейчас можно говорить, что только на этапе строительства экокластера может быть создано около тысячи рабочих мест со средней заработной платой — 80 тысяч рублей. На этапе эксплуатации количество рабочих мест будет увеличено. Уровень предложенных заработных плат позволяет нам обеспечить избирательный подход при выборе конкретного места для реализации наших планов», — передает корреспондент URA.RU слова гендиректора «Интертехэлектро» Владимира Бабяка. Алексей Бобров (на снимке справа) рассказал, что место для экокластера пока не выбрано Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Расположение экокластера еще не определено. «В регионе есть несколько вариантов для размещения этого проекта. Мы с особым вниманием относимся к экологии и законам, а для размещения экологического кластера необходимо учесть несколько условий: удаленность от населенных пунктов, аэропортов и многое другое», — рассказал представитель акционеров «Интертехэлектро» Алексей Бобров. Как заявил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по гражданской продукции Борис Мягков, контракт заключен на проектирование, производство и поставку технологической линии АМСК по обработке твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 тысяч тонн в год. В экокластере мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки сжигать с применением современных технологий, не загрязняющих экологию. Установки по сжиганию прошли все необходимые проверки и получили лицензию от Росприроднадзора. Работа по созданию кластера в рамках национального проекта «Экология» пока будет реализована только в Свердловской области. Однако проект может быть масштабирован на основе заявок из других регионов России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Для Екатеринбурга построят экокластер, который создаст тысячу рабочих мест и решит проблему с экологией. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») 5 июля подписал соответствующее соглашение с группой компаний «Интертехэлектро» в ходе международной промышленной выставки «Иннопром». «Сейчас можно говорить, что только на этапе строительства экокластера может быть создано около тысячи рабочих мест со средней заработной платой — 80 тысяч рублей. На этапе эксплуатации количество рабочих мест будет увеличено. Уровень предложенных заработных плат позволяет нам обеспечить избирательный подход при выборе конкретного места для реализации наших планов», — передает корреспондент URA.RU слова гендиректора «Интертехэлектро» Владимира Бабяка. Расположение экокластера еще не определено. «В регионе есть несколько вариантов для размещения этого проекта. Мы с особым вниманием относимся к экологии и законам, а для размещения экологического кластера необходимо учесть несколько условий: удаленность от населенных пунктов, аэропортов и многое другое», — рассказал представитель акционеров «Интертехэлектро» Алексей Бобров. Как заявил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по гражданской продукции Борис Мягков, контракт заключен на проектирование, производство и поставку технологической линии АМСК по обработке твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 тысяч тонн в год. В экокластере мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки сжигать с применением современных технологий, не загрязняющих экологию. Установки по сжиганию прошли все необходимые проверки и получили лицензию от Росприроднадзора. Работа по созданию кластера в рамках национального проекта «Экология» пока будет реализована только в Свердловской области. Однако проект может быть масштабирован на основе заявок из других регионов России.