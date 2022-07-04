04 июля 2022

Новый свердловский проект решит проблему экологии и безработицы

© Служба новостей «URA.RU»
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УВЗ подписание. Екатеринбург
Владимир Бабяк (на снимке справа) и Борис Мягков подписали соглашение, которое повлияет на экологию Среднего Урала Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Для Екатеринбурга построят экокластер, который создаст тысячу рабочих мест и решит проблему с экологией. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») 5 июля подписал соответствующее соглашение с группой компаний «Интертехэлектро» в ходе международной промышленной выставки «Иннопром».

«Сейчас можно говорить, что только на этапе строительства экокластера может быть создано около тысячи рабочих мест со средней заработной платой — 80 тысяч рублей. На этапе эксплуатации количество рабочих мест будет увеличено. Уровень предложенных заработных плат позволяет нам обеспечить избирательный подход при выборе конкретного места для реализации наших планов», — передает корреспондент URA.RU слова гендиректора «Интертехэлектро» Владимира Бабяка.

УВЗ подписание. Екатеринбург
Алексей Бобров (на снимке справа) рассказал, что место для экокластера пока не выбрано
Фото:

Расположение экокластера еще не определено. «В регионе есть несколько вариантов для размещения этого проекта. Мы с особым вниманием относимся к экологии и законам, а для размещения экологического кластера необходимо учесть несколько условий: удаленность от населенных пунктов, аэропортов и многое другое», — рассказал представитель акционеров «Интертехэлектро» Алексей Бобров.

Как заявил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по гражданской продукции Борис Мягков, контракт заключен на проектирование, производство и поставку технологической линии АМСК по обработке твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 тысяч тонн в год. В экокластере мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки сжигать с применением современных технологий, не загрязняющих экологию. Установки по сжиганию прошли все необходимые проверки и получили лицензию от Росприроднадзора.

Работа по созданию кластера в рамках национального проекта «Экология» пока будет реализована только в Свердловской области. Однако проект может быть масштабирован на основе заявок из других регионов России.

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Для Екатеринбурга построят экокластер, который создаст тысячу рабочих мест и решит проблему с экологией. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») 5 июля подписал соответствующее соглашение с группой компаний «Интертехэлектро» в ходе международной промышленной выставки «Иннопром». «Сейчас можно говорить, что только на этапе строительства экокластера может быть создано около тысячи рабочих мест со средней заработной платой — 80 тысяч рублей. На этапе эксплуатации количество рабочих мест будет увеличено. Уровень предложенных заработных плат позволяет нам обеспечить избирательный подход при выборе конкретного места для реализации наших планов», — передает корреспондент URA.RU слова гендиректора «Интертехэлектро» Владимира Бабяка. Расположение экокластера еще не определено. «В регионе есть несколько вариантов для размещения этого проекта. Мы с особым вниманием относимся к экологии и законам, а для размещения экологического кластера необходимо учесть несколько условий: удаленность от населенных пунктов, аэропортов и многое другое», — рассказал представитель акционеров «Интертехэлектро» Алексей Бобров. Как заявил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по гражданской продукции Борис Мягков, контракт заключен на проектирование, производство и поставку технологической линии АМСК по обработке твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 тысяч тонн в год. В экокластере мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки сжигать с применением современных технологий, не загрязняющих экологию. Установки по сжиганию прошли все необходимые проверки и получили лицензию от Росприроднадзора. Работа по созданию кластера в рамках национального проекта «Экология» пока будет реализована только в Свердловской области. Однако проект может быть масштабирован на основе заявок из других регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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