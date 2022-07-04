Новый свердловский проект решит проблему экологии и безработицы

Для Екатеринбурга построят экокластер, который создаст тысячу рабочих мест и решит проблему с экологией. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») 5 июля подписал соответствующее соглашение с группой компаний «Интертехэлектро» в ходе международной промышленной выставки «Иннопром».
«Сейчас можно говорить, что только на этапе строительства экокластера может быть создано около тысячи рабочих мест со средней заработной платой — 80 тысяч рублей. На этапе эксплуатации количество рабочих мест будет увеличено. Уровень предложенных заработных плат позволяет нам обеспечить избирательный подход при выборе конкретного места для реализации наших планов», — передает корреспондент URA.RU слова гендиректора «Интертехэлектро» Владимира Бабяка.
Алексей Бобров (на снимке справа) рассказал, что место для экокластера пока не выбрано
Расположение экокластера еще не определено. «В регионе есть несколько вариантов для размещения этого проекта. Мы с особым вниманием относимся к экологии и законам, а для размещения экологического кластера необходимо учесть несколько условий: удаленность от населенных пунктов, аэропортов и многое другое», — рассказал представитель акционеров «Интертехэлектро» Алексей Бобров.
Как заявил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по гражданской продукции Борис Мягков, контракт заключен на проектирование, производство и поставку технологической линии АМСК по обработке твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 тысяч тонн в год. В экокластере мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки сжигать с применением современных технологий, не загрязняющих экологию. Установки по сжиганию прошли все необходимые проверки и получили лицензию от Росприроднадзора.
Работа по созданию кластера в рамках национального проекта «Экология» пока будет реализована только в Свердловской области. Однако проект может быть масштабирован на основе заявок из других регионов России.
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Для Екатеринбурга построят экокластер, который создаст тысячу рабочих мест и решит проблему с экологией. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») 5 июля подписал соответствующее соглашение с группой компаний «Интертехэлектро» в ходе международной промышленной выставки «Иннопром». «Сейчас можно говорить, что только на этапе строительства экокластера может быть создано около тысячи рабочих мест со средней заработной платой — 80 тысяч рублей. На этапе эксплуатации количество рабочих мест будет увеличено. Уровень предложенных заработных плат позволяет нам обеспечить избирательный подход при выборе конкретного места для реализации наших планов», — передает корреспондент URA.RU слова гендиректора «Интертехэлектро» Владимира Бабяка. Расположение экокластера еще не определено. «В регионе есть несколько вариантов для размещения этого проекта. Мы с особым вниманием относимся к экологии и законам, а для размещения экологического кластера необходимо учесть несколько условий: удаленность от населенных пунктов, аэропортов и многое другое», — рассказал представитель акционеров «Интертехэлектро» Алексей Бобров. Как заявил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по гражданской продукции Борис Мягков, контракт заключен на проектирование, производство и поставку технологической линии АМСК по обработке твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 тысяч тонн в год. В экокластере мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки сжигать с применением современных технологий, не загрязняющих экологию. Установки по сжиганию прошли все необходимые проверки и получили лицензию от Росприроднадзора. Работа по созданию кластера в рамках национального проекта «Экология» пока будет реализована только в Свердловской области. Однако проект может быть масштабирован на основе заявок из других регионов России.