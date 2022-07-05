Куйвашев принял две иностранные делегации за закрытыми дверями

Евгений Куйвашев встретился с представителями Армении и Казахстана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в кулуарах «Иннопрома» провел закрытые переговоры с делегациями из Армении и Казахстана. По данным URA.RU, ключевой темой обеих встреч стало торгово-промышленное сотрудничество республик с регионом. Участники признают, что 20-30-минутные беседы выдались неожиданно интенсивными.

Лидером армянской делегации стал министр экономики страны Ваган Керобян. Он благодарил Куйвашева за качественный прием в Екатеринбурге и дал понять, что республика готова расширять сотрудничество со Свердловской областью. Губернатор, в свою очередь, передал позицию уральских предприятий — они хотели бы наращивать поставки своей продукции в Армению.

Представителей Казахстана на следующих переговорах возглавлял вице-министр индустрии Марат Карабаев. Ему и его коллегам Куйвашев предложил новые идеи для сотрудничества. По данным свердловского департамента информполитики, речь шла об инновациях в промышленности, агропроме и IT. «Мы видим значительный потенциал для дальнейшего развития и наращивания связей прежде всего по тем направлениям, в которых Свердловская область и Казахстан обладают безусловными компетенциями», — говорил Куйвашев.

В рамках сотрудничества Карабаев пригласил свердловских коллег на другую выставку — «Неделю обрабатывающей промышленности», которая пройдет осенью в Нур-Султане. Это один из крупнейших профильных ивентов во всей Центральной Азии. В 2021 году выставку посещала делегация из порядка 20 предприятий области во главе с первым замгубернатора Алексеем Шмыковым.

Ранее в рамках «Иннопрома» свердловские власти обсудили сотрудничество с Белоруссией. Стороны договорились, что продолжат развивать экономические проекты, увеличивать товарооборот и импортозамещение.

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