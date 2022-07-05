«КАМАЗ» жалуется на нехватку специалистов, обвиняя вузы РФ

Высшее образование в стране не отвечает запросам «КАМАЗа» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Высшее образование в России не удовлетворяет запросам ПАО «КАМАЗ». Из-за этого отрасль испытывает нехватку специалистов. Передает журналист URA.RU слова замгендиректора «КАМАЗа» по управлению персоналом Жанны Халиуллиной с международной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге.

«Мы — лидеры отрасли. Мы [предприятие „КАМАЗ“] реализуем у себя тенденции мирового автопрома. Но, к сожалению, есть вещи, которые нам мешают. Высшее образование, которое сложилось в России, не удовлетворяет нашим запросам», — пожаловалась Халиуллина.

Одной из главных проблем Халиуллина считает низкую скорость синхронизации запросов бизнеса и возможностей вузов. «Классический вуз не предлагает быстрых изменений, и в результате у нас разрыв. Мы нарабатываем компетенции, а вуз идет по классической системе», — сказала специалист.

По мнению Халиуллиной, еще одной проблемой является и отсутствие специалистов в регионах. «Уроженцы регионов, оканчивая вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, не возвращаются в родные края. И это не вопрос зарплаты или интересных задач. Это проблема инфраструктуры и социальной среды», — резюмировала Халиуллина.

Ранее агентство писало, что «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. В том числе выставку посетят представители промышленных предприятий ЛДНР.

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.

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