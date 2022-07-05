Пушилин: союзные войска сосредотачиваются на донецком направлении

05 июля 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

После освобождения ЛНР союзные войска сосредоточились на донецком направлении, заявил глава ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Войска Донецкой и Луганской народных республик сосредотачиваются на донецком направлении. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе. Конечно, при поддержке РФ, без которой это было бы невозможно», — заявил журналистам Пушилин. Его слова приводит ТАСС. Глава ДНР отметил, что в ВСУ стараются нанести как можно больший ущерб при отступлении. «Чтобы было трудней и дороже восстанавливать», — подчеркнул он. По словам Пушилина, ВСУ обстреливают ДНР западным оружием. «Они наносят удары, которые влекут за собой разрушение инфраструктуры. <…> Гражданские люди получают ранения, погибают дети», — подчеркнул Пушилин. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. В настоящее время в Луганской и Донецкой народных республиках проводятся мероприятия по очистке от мин и взрывоопасных предметов, которые оставили отступающие подразделения ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Войска Донецкой и Луганской народных республик сосредотачиваются на донецком направлении. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе. Конечно, при поддержке РФ, без которой это было бы невозможно», — заявил журналистам Пушилин. Его слова приводит ТАСС. Глава ДНР отметил, что в ВСУ стараются нанести как можно больший ущерб при отступлении. «Чтобы было трудней и дороже восстанавливать», — подчеркнул он. По словам Пушилина, ВСУ обстреливают ДНР западным оружием. «Они наносят удары, которые влекут за собой разрушение инфраструктуры. <…> Гражданские люди получают ранения, погибают дети», — подчеркнул Пушилин. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. В настоящее время в Луганской и Донецкой народных республиках проводятся мероприятия по очистке от мин и взрывоопасных предметов, которые оставили отступающие подразделения ВСУ.